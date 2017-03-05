預計砸百億 俄將升級庫茲涅佐夫號航母
據俄國塔新社（TASS News）報導，俄國軍方已決定將麾下庫茲涅佐夫號航空母艦（Admiral Kuznetsov），送入北德文斯克港（Severodvinsk）進行全面翻修升級，預計升級經費將高達200億盧布（約105.4億台幣），維修時間約需3年，最快將在2020年重新下水服役。身為俄軍現役唯一的航母，日前方才結束在地中海地區（Mediterranean Sea）巡航任務返國。有關消息指出，俄國將對艦上電子設備、導航與雷達系統，以及艦上的安全防護系統全面升級更新。
庫茲涅佐夫號航空母艦，是俄羅斯現役最新型的航空母艦，也是當前唯一一艘。正式服役時間為1991年，隸屬於俄國海軍北方艦隊。與美軍定位不同，庫茲涅佐夫號同時具備巡洋艦（Cruiser）功能，不僅搭載有多架蘇愷33型戰機（Sukhoi Su-33）和卡-27直升機（Kamov Ka-27），也配有12枚長程反艦飛彈、防空飛彈等武器，既能支援週邊潛艦、亦擁有強大的獨立作戰能力。庫茲涅佐夫號航母主要巡弋區域為黑海至地中海海域，俄國軍方也證實，現已計畫新建造4至5艘同級航母以增強海軍實力。
雖然俄國軍方目前不願公開升級內容，負責的造船塢也是三緘其口，但塔新社表示，庫茲涅佐夫號航母除了升級雷達等上述提及設備外，最重要的武器系統也將有一定程度升級和調整。
(中時電子報)
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