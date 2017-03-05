WBC》潘威倫1局失4分 不適應高尺巨蛋投手丘

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潘威倫今熱身賽投1局失4分，主因在不適應投手丘。(林勝發攝)

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潘威倫今在熱身賽登板，面對警察廳共投1局狂失4分，賽後潘威倫指出，首次實戰踏上高尺巨蛋的投手丘，感覺有點陌生，導致投球有點太甜，會把握明天練球踩上去適應。

潘威倫此役在3局登板，結果解決1人次後，連續讓6名打者上壘，包含5支安打，跟1次保送，失掉4分，成為今天中華隊輸球主因。

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潘威倫說，每一個球場的投手丘，不管在坡度，還有軟硬度都有些微的差別，今天站上去有種不安定感，導致投出去的球都跑的太甜的位置，讓對方打者很好做攻擊。

明剩下最後一天練球，潘威倫表示，會盡快把握時間踏上投手丘，修正進球角度，盡力在預賽以最好狀況登板。

(中時電子報)