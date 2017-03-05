江蕙情路難走 命理師斷不婚才能享受人生

命理師斷江蕙情路難走。(圖／本報系資料照)

近日台語天后江蕙被爆25年前曾介入他人家庭，甚至被元配抓姦在床，最後付了350萬元和解，其實江蕙情路坎坷，命理師江嘉葉也透露，她不婚才能自由自在享受人生。

江嘉葉表示江蕙擁有大胸襟、寬以待人，對所有人都用心付出，因此人緣極佳，加上財運佳、事業成功，在外界眼裡是好命的人，不過感情路上卻較多阻礙，她更說江蕙易用情過深，常會吃虧受傷，婚姻宮不美，婚後需擔起一家責任，內外都需要她操心。

所以她和有能力的男人結婚無法持久，除非是跟比她小的男人才能維持，但不結婚她才能自由自在享受人生規劃，因此建議江蕙好好享受快樂的人生，也提醒她健康方面要避免過於勞累。

(中時電子報)