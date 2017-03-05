WBC》陳鏞基包辦3打點 盼全隊提升自信心
經典賽中華隊游擊手陳鏞基，今熱身賽面對警察廳3打數擊出2支安打，為中華隊打下3分打點，他說，今天表現還可以，不過還是重視團隊的表現，期盼在最後一天練球，大家可以提升自信心。
陳鏞基在國際賽首次鎮守游擊大關，加上高尺巨蛋是人工草皮，滾地球速度快，似乎讓陳鏞基很難適應，這兩場比賽多次出現守備上的小瑕疵，他指出，今天第二場比賽有好一點，明天還有練習，守備上應該不曾問題。
中華隊結束所有熱身賽形成，明天是最後一天備戰，陳鏞基表示，所有人已經集訓三個月了，現階段就是建立自信心比較重要，希望大家明天可以調整心態，對自己有信心，打出好比賽。
陳鏞基也說：「雖然許多人都看清我們，但這是短期比賽，怎麼樣都要打了才知道，畢竟是球是圓的，我們一定會盡全力贏得比賽。」
(中時電子報)
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