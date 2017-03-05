美打擊非法移民 加無計畫加強控管邊界

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加拿大政府官員今天表示，隨著美國祭出嚴厲打擊非法移民的措施，加拿大不會加強邊界控管，以遏止移民從美國非法跨越邊界進入加國，因為人數並不足以引起警戒。

路透社和「華盛頓郵報」（WP）報導，加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）說，這項問題尚未達到必須阻止貨物和人群在這條世界最長不設防邊界流通的程度。

數以百計主要來自非洲和中東國家的難民冒著嚴冬酷寒，徒步越界進入加拿大尋求庇護。加國移民和難民機構說，他們正在躲避美國總統川普取締非法移民的舉措。

在短期之內，有如此多原本在美國尋求庇護的難民跨越邊境來到加拿大實屬罕見。尋求庇護者大舉湧入，對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）構成政治風險，一方面面臨左派施壓，要求讓更多移民入境，另一方面，右翼則擔心安全風險升高。

古岱爾在曼尼托巴省（Manitoba）艾默生（Emerson）召開記者會說：「我們一方面關切，一方面也將妥善處理數以百計（非法越界）移民的問題。」

古岱爾說：「然而，每天有高達40萬人往返邊界兩端之際，也為加拿大帶來每天25億加元的貿易。」

古岱爾說：「對於我們來說，確保邊界牢固和安全至關重要。同時也需迅速而有效率。」

毗鄰美國北達科他州的加拿大邊境城鎮艾默生疲於應付移民湧入，因而要求當局提供更多協助。

曼尼托巴省加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）說，自1月1日以來，已有183人頂著零度以下低溫徒步越過邊界。古岱爾說，近幾週來，難民湧入的速度正逐漸加快。（譯者：中央社劉文瑜）1060305

(中央社)