11月以來最驚嚇 彭斯拿奧斯卡烏龍自嘲

美國總統川普先前稱媒體是「人民之敵」，但其團隊成員、副總統彭斯今天參加華府備受尊崇的記者晚宴時，倒是很樂於和媒體談笑風生，甚至引奧斯卡頒錯獎自娛娛人一番。

美聯社報導，彭斯（Mike Pence）是今晚第132屆烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）主講人。這是一場氣氛輕鬆，穿插滑稽小短劇、歌曲、演講的正式晚宴。

彭斯稱這場晚宴讓人得以暫時忘卻擾人政治，還貢獻了許多笑話，像是拿上週奧斯卡頒錯最佳影片的烏龍事件來開玩笑。

「（去年）11月8日之後，我就沒看過那麼多好萊塢自由派嚇一大跳了。」

川普（Donald Trump）並未出席晚宴，而是在佛州豪宅度過週末。1個多世紀以來，每位總統至少會到烤架俱樂部晚宴演講1次。

代表民主黨的主講人、國會眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）趁機挖苦川普政府說：「總統知道你在這裡跟人民之敵一塊逗趣嗎？不過還好啦，副總統先生，這裡的人可以保密，不會像白宮那樣。」1060305

(中央社)