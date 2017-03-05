陸學者：經濟成長 更要優化結構

大陸將今年的經濟成長率訂在6.5%左右。大陸學者孫立堅分析，6.5%是一個底線，也可能超過；隨著「大國責任」增加，大陸不再一味衝刺經濟數據，更要優化經濟結構。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京開幕，中國大陸國務院總理李克強在會中發表政府工作報告表示，2017年預期目標是經濟成長（GDP年增率）6.5%左右。此外，貨幣政策則要保持「穩健中性」。

李克強2016年將國內生產毛額（GDP）成長目標訂在6.5%至7%，今年則為「6.5%左右」。有外媒認為，大陸官方再度下修了GDP年增率。對此，復旦大學金融研究中心主任孫立堅強調，6.5%是一個底線，不是說超過6.5%就不可能。

孫立堅表示，大陸開始注重經濟結構的優化，品質要提升，不光是去衝刺數字。現在要確保打造有助經濟成長的大環境，追求數字上的成長已經是「過去的做法」，現在強調的是競爭力、「把東西做好」的問題。

他提到，現在世界也不把中國看成是開發中國家，而是一個「大國」，並在減排、智慧財產權以及市場開放度上對中國提出高要求。如果大陸經濟內部沒有很好的轉變，面對這麼高的標準，將給中國經濟帶來麻煩。

孫立堅說，大陸在適應現在的國際經濟環境時，自己的內在經濟體制要先轉變，才能和國際接軌，才能回應中國做為一個「大國」的各種要求。中國現在只是量體大，但內在的經濟體制還要再強化。

李克強還提出，2017年的貨幣政策要保持「穩健中性」。對此，孫立堅表示，要配合做到穩健中性的貨幣政策，官方一定會開始清理無法有效生產卻又吸納貸款資源的「殭屍企業」，並強力防止房地產泡沫化。

他說，如果不去除殭屍企業，銀行的企業融資就回不來，市場就會出現資金荒，屆時貨幣政策只好被迫寬鬆，並帶來資本外逃的惡性循環。因此，要維持穩健中性的貨幣政策，一定要把給銀行添問題的殭屍企業清除。

再者，萬一房地產過度膨脹出現泡沫，貸款人還不出錢，銀行的呆帳就會增加，就會「逼著政府去印鈔票」，來減少呆帳的壓力。可以預期，房地產的調控，將是大陸今年的工作重點。1060305

(中央社)