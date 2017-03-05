青年創意應用競賽 嘉市邀PK

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嘉義市政府今天表示，全國青年創意應用競賽正要熱烈登場，獲得各類大學校院組首獎，將免費進駐青創基地1年。

嘉市府指出，嘉義縣市青創會主辦、吳鳳科技大學觀光餐旅學院承辦「2017全國青年創意應用競賽」，報名到16日止。

今年全國青年創意應用競賽，分為大專校院及高中職2組，有數位管理、安全工程、觀光餐旅及醫學健康等4類競賽，至今已有50多隊報名參加。

嘉義市長涂醒哲以碳原子結合變成鑽石為例，他指出，不同專業的異業結合，可以激盪出燦爛火花，青年人創意無限。

涂醒哲表示，工商發展投資策進會協助青年創業推出「KY三27文青基地」，提供co-working space共同辦公空間和創業輔導，正是實踐創業夢想的好機會。

今年進入第2年的全國青年創意應用競賽，希望將青年學子天馬行空的想法導入創意平台，不限科系，腦力激盪產生作品，涂醒哲為獎項加碼，各類大學校院組首獎，免費進駐青創基地1年，拉抬參與競賽人氣。1060305

(中央社)