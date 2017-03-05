日巡賽大金蘭花盃 蔡佩穎並列22名

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）開幕戰大金蘭花盃今天落幕，台灣選手以蔡佩穎的並列第22名表現最佳。

前3天暫居第18的蔡佩穎，今天打出高於標準桿2桿的74桿，以4天總和高於標準桿3桿的291桿並列第22名。劉依貞最後一天打出平標準桿的72桿，以4天高於標準桿5桿的293桿並列第27名。

前3天打完還領先的地主選手川岸史果今天表現不理想，只繳出高於標準桿4桿的76桿，被南韓選手安宣柱超越。安宣柱以4天低於標準桿6桿的282桿奪冠，川岸史果以1桿之差居次。

在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）方面，今天也是新加坡匯豐錦標賽最後一天的賽程，南韓女將朴仁妃以低於標準桿19桿的269桿後來居上，拿下冠軍。

台灣女將龔怡萍以平標準桿的288桿並列第51名。1060305

(中央社)