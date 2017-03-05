教部徹查承諾書 藍委諷：立委別回喪權辱國學校教書

近日多所大學因陸生來台交流的「不涉政治承諾書」而引發爭議，國民黨立委柯志恩5日在臉書上表示，不少立委之前都在大學裡教書，是否真被干涉了教學自由？她還爆料，原本教育部要求學校回報自民國93年起簽下未報核承諾書的記錄，後來才改為從去年1月起。

國民黨立委柯志恩在臉書表示，這幾天媒體揭露，台灣有一半以上的大學都曾簽署不同形式、表明「學術自主，不涉及政治」的承諾或聲明或書面約定。她認為，不管這份文件叫什麼，現在都被扣上「一中承諾書」的「小紅帽」。

她表示，教育部除了揚言對大學重罰，還緊急在周六寄出調查表，要各大學自行填報，從民國93年起，迄今簽了那些白紙黑字？由於93年距今已13年，學校的招生主管和各系所教授早換了幾輪，不知要查多久？資料會不會淹沒教育部承辦人員的辦公桌？於是，教育部只好再補寄、更正從105年1月開始查。

柯志恩諷刺，教育部怎能輕易相信學校會「坦白從寬」，應該再設個「檢舉專線」，畢竟學校教職員常常對教育部的法令解讀不同，一定可以抓到不小心「出槌」、可能連校長和教授都不知道的「承諾書」。

她指出，立院有不少曾在大學任教的立委，任教時應該都不知學校有簽這種承諾書或聲明書，「大家不是都一直在高談闊論、侃侃而談，有被干涉到教學自由嗎？」

她指，全面清查下來，不知會有多少學校踩到紅線？也不知國際交流司未來要檢查多少合約書？再小的單位一個都不能放過，否則被揪出來可是會被立委砲轟；陸委會則要忙著追繳罰款，政府官員可都好忙！學校上上下下更得小心翼翼、步步驚心了！否則罰金最高50萬，可不是鬧著玩的，因為景氣不佳、募款不易！

她還要提醒，「有教授講師資格的立委們，一定要很努力地拚連任，否則那些原本任教的學校都被歸類為喪權辱國之流，回不得啊！」

(旺報)