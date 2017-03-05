新埔老翁強盜案 警再抓1共犯到案

李男駕駛的白色車輛車頭毀損，警方駕駛的偵防車（黑車）車頭也全毀。（莊旻靜翻攝）

警方昨在新北市鶯歌，逮捕犯下強盜案的共犯之一李男。（莊旻靜翻攝）

警方在李男身上起出1把改造手槍、安非他命。（莊旻靜翻攝）

新埔鎮上月22日凌晨發生強盜案件，76歲呂姓老翁凌晨遭5蒙面男子綁縛手腳，搶走現金19.5萬元，警方隔天拘提策畫此案的呂翁姪子、陳姓主嫌，昨天在新北市鶯歌，再捕在逃的李姓男子到案，並在李男身上搜出1把改造手槍、12.5克安非他命，追捕過程驚險，警方以車包夾駕車的李男，其中1輛偵防車車頭全毀，幸好追捕員警僅受輕傷。

32歲的李姓男子住在新北市鶯歌區，警方循線追蹤，昨天下午近4點時，在鶯歌開車圍捕，並用偵防車堵住李男去路，造成車子嚴重毀損，車上兩警受輕傷，但仍迅速下車追捕逃逸的李男，在泥濘間逮捕。

李男向警方表示，之前在服刑期間，認識34歲的陳姓男子，出獄後兩人依舊保持聯絡，偶爾有工作會互通有無，此次也受陳男之邀犯下此案，但不認識呂翁及他姪子。

警方表示，李男犯案後逃逸，他也因公共危險遭到通緝，昨天下午3點許在鶯歌發現李男蹤跡，立即以偵防車前後包夾，因此與李男車子發生對撞，撞擊力道之大，偵防車上的安全氣囊爆開，車上2警受輕傷。

未料車禍後李男仍下車逃逸，警方立即追上，也在李男身上起出1把改造手槍、總重達12.5克的安非他命，當時槍枝甚至已經上膛，幸好未造成傷亡。今天（5日）警詢後，也將依強盜罪嫌、違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將李男移送法辦。

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(中時)