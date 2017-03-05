土地賓士紅酒餅乾 執行署歡迎競標

我要評比

行政執行署高雄分署7日將舉辦拍賣會，拍賣物件琳瑯滿目，包括土地、賓士汽車、紅酒和餅乾等，其中以高雄市大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，拍賣底價新台幣9190萬元。

法務部行政執行署高雄分署今天表示，這次拍賣的物件總共有24件不動產、8部汽車、11箱頂級紅酒、2箱料理白葡萄酒，以及鳳梨一口酥、芝麻花生等餅乾。

行政執行署高雄分署說，這次拍賣的眾多物件中，以高雄市大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，是最後一拍，拍賣底價9190萬元，已有不少民眾電話詢問。

另外，多輛高級轎車和重機，也是民眾探詢的焦點，由於車輛採集中保管，因此想要提早看車況的民眾可以在拍賣當天上午10時至11時，到高雄市前鎮區草衙二路50號高雄地方法院檢察署南區大型贓物庫，現場會有人員負責引導看車。

行政執行署高雄分署提醒有興趣的民眾，當天下午3時可前往高雄市新興區復興一路80號高雄分署一樓拍賣會場，參與競標。1060305

(中央社)