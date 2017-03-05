高雄飛日本 7業者搶6航點客源

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高雄飛日本航線再增加虎航的沖繩那霸航線，總共有7家航空公司飛行6個航點，每週共78班，便利市民赴日旅遊。

高雄飛日本已有東京、大阪、福岡、琉球、札幌、熊本等6大航點，有華航、長榮、香草、樂桃、日本、酷航、虎航，3月起又增加虎航飛沖繩那霸。

3月份起，高雄每週飛日本的航班增為78班。高市府觀光局指出，日本觀光客長久以來居來台第2大客源國，2016年來台人次189萬人次，住宿高雄人次35萬，比前一年成長9%。

觀光局指出，高雄到沖繩的飛行時間大約1個半小時，原本只有華航每週兩班，虎航看中沖繩還有發展潛力，加入營運航線，就是要拓展客源，而且目前還有優惠，官網貼出單趟價是新台幣1288元，遊客還能選擇進出航點是高雄或桃園，安排遊程更具彈性。1060305

(中央社)