空軍427聯隊長 盼速破毒案嚴懲不法
空軍司令部今天針對清泉崗基地疑涉毒案招開記者會說明，空軍427聯隊長王德揚表示，盼儘速破案，嚴懲不法，還給基地官兵清白。
王德揚說，基地官兵尿液篩檢，初篩檢呈現陽性反應後，統一送三軍總醫院複檢。複檢又呈陽性反應者，已經移交台中地檢署偵辦。
王德揚說，本案造成基地士官兵榮譽受損，他也希望儘速破案，嚴懲不法，還給官兵一個清白。
空軍司令部今天針對清泉崗基地疑涉毒案舉行記者會說明，空軍427聯隊長王德揚表示，尚有250多人未驗尿部分，將於8日完成。
王德揚表示，他已向空軍司令部自請處分，主要是身為基地指揮官，應為此事負全責，這與案情的調查無關。1060305
(中央社)
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