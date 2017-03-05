賴清德領軍台南12所大學拚新南向 南台科大打頭陣

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南台科技大學校長戴謙(前排右)代表台南市大學聯盟與越南台商總會會長許玉林(前排左)簽署人才培育及產學合作備忘錄。(南台科大提供)

南台科技大學配合政府新南向政策，積極推動東南亞教育交流，由台南市政府邀集台南市12所大學，組成台南市大學聯盟前往越南胡志明市交流參訪，市長賴清德也將在明天陪同各大學透過城市交流，吸引更多東南亞學生前來台南市就讀。

南台科技大學校長戴謙與長榮大學校長李泳龍、國立台南藝術大學校長詹景裕、康寧大學校長黃宜純、崑山科技大學副校長李天祥、台南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬今天已經抵達越南胡志明市交流參訪，傍晚將參加越南臺商總會理事長交接晚會。

會中，將由南臺科技大學校長戴謙代表台南市大學聯盟與越南臺商總會會長許玉林簽署人才培育及產學合作備忘錄，另，長榮大學校長李泳龍代表台南市大學聯盟與越南留臺校友會會長蘇嘉棠簽署人才交流培育合作備忘錄，建立合作平台互享資源，並提供生活優惠方案及獎學金等，吸引更多越南學生與華僑子弟至臺南市就讀，增進臺南城市教育、經貿、觀光交流。

(中時)