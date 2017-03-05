毒品丟包案 清泉崗基地聯隊長親上火線難釋疑

清泉崗基地聯隊長親上火線召開記者會。(張妍溱攝)

空軍清泉崗基地毒品丟包案距事發已2周，引起各界關注，清泉崗基地今日召開記者會說明，門口的檢查作業仍然不懈怠，不過事件真相，軍方表示檢方目前還在調查，無法說明清楚。（黃國峰攝）

空軍清泉崗基地毒品丟包案距事發已2周，引起各界關注，清泉崗基地今日召開記者會說明，表示在營2230人僅1人婚假未能驗尿，待6日歸營即可檢測，另在外受訓的225人，已責由各施訓單位尿篩，8日前應可完成全面驗尿。（黃國峰攝）

空軍清泉崗基地爆發安非他命丟包案，卻意外扯出8人有一級毒品反應，事隔14天，今天下午由427聯隊長王德揚親上火線止血，並已向司令部自請處分，王德揚表示，目前營區在營2230人中，僅1人婚假無法完成驗尿，明天歸營後會立即驗尿，而基地在外差訓的225人，基於軍中人權無法召回，已責由各施訓單位進行尿篩，8日前應可完成全面驗尿。

王德揚針對事件進行三點說明，他表示，該事件引起國人關切造成軍譽受損，自認身為基地指揮官有負長官託付，個人檢討深感責無旁貸，「已向司令部自請處分」。

王德揚指出，初步驗尿結果，有8人呈陽性反應後，送三軍總醫院實施複檢後，結果仍呈陽性反應，全數已交由台中地檢署偵辦，至於偵辦結果與是否涉毒及軍階，為何二級毒品複驗出一級毒品反應，及丟包毒品數量有無可能在上修，王德揚皆未正面回應，稱全數交由司法調查釐清。

基地被丟包毒品、外界質疑整起事件發生太怪異，甚至有人臆測是否為軍方恐怖的「陰謀論」。空軍427聯隊也安排士官長黃彥淵出席記者會澄清表示，絕非外界所說的「軍方派系惡鬥」。

王德揚說，聯隊於2月20日發現有疑似毒品的白色粉末後，均依照相關程序逐級回報及處置，無任何隱瞞情事及延誤，係屬聯隊自查案，他更主動率全營隊各級單位主管驗尿，以表達堅決反毒的決心。

(中時)