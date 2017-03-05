農民申請設置溫、網室補助 延長到3月8日

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去年梅姬颱風過境，造成中部地區農業設施毀損嚴重，農委會提高補助強化農業設施，並公告6種溫室標準圖、3種水平網室／簡易溫室圖供農民參考施作；申請補助期限，延至3月8日，請農民盡速向各地農會、合作社場提出申請。

農糧署指出，考量溫、網室相關技術諮詢、服務資源體系已完整建立，為加速輔導農民復建，施工前及施工中得免技術服務團檢圖或現勘輔導，調整為依農民需求申辦，申請補助經費撥款時，檢附的合約書，必須載明保固條款或設施保固文件，以強化廠商責任。

農糧署中區分署指出，由於部分農友尚未於期限內，申請溫網室設施補助，因此，該分署特別協調轄內縣市政府，考量產業特性及農民實際需求，延長申請期限至3月8日，請有需要的農友盡速提出申請。

(中時)