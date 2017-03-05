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全球護照含金量排行榜 台灣排名59、日本19

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台灣護照選用綠色（圖／本報系資料照）
全球護照評比條件包括該國免簽旅遊、對海外公民課稅總額、全球整體聲譽、整體社會與個人自由，以及同時持有多本護照的雙重或多重國籍能力。（圖／本報系資料照）
台灣護照好值錢 移民署鎖定變造集團
台灣護照在全球通用性高，已陸續發現在歐洲、中南美洲、東南亞遭人蛇集團涉嫌變造。（移民署國境事務大隊提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年6月8日

美國海外移民網站近日公布2017全球護照含金量排名，最令人嚮往的護照是瑞典，依序是比利時，義大利和西班牙並列第3，日本與新加坡、冰島並列19，而台灣護照排名59，中國大陸排名164。

海外移居者網站Nomad Capitalist根據全球199國「公民權價值」排名，評比條件包括該國免簽證旅遊、對海外公民課稅總額、全球整體聲譽、整體社會與個人自由，以及雙重或多重國籍持有多本護照的能力。

nomadcapitalist
美國海外移民網站公布2017全球護照含金量排名(圖/nomadcapitalist)

瑞典護照高居全球最具價值護照第1名，瑞典護照享有全球176個國家及地區免簽旅遊，僅次於有最多免簽證旅遊國的德國。其次依序為比利時、義大利、西班牙、愛爾蘭、芬蘭、德國、丹麥、瑞士與盧森堡。

亞洲國家日本與新加坡、冰島並列19，南韓與挪威、馬來西亞、愛沙尼亞、摩納哥並列29，美國護照排名35，香港排名40。而台灣與中美國家國家巴拿馬、友邦聖露西亞並列59，中國大陸與中亞國家烏茲別克並列164。

(中時電子報)

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關鍵字：台灣護照免簽證旅遊美國護照海外移民
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