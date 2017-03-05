WBC》高國輝放輕鬆輝 單場兩支二壘安
經典賽中華隊主力打者高國輝，在今天熱身賽之前，打擊狀況低迷，不過此役面對警察廳，3打數敲出2安，兩支都是二壘安打，找回長打能力，高國輝指出，可能上一場撞到，這場放輕鬆揮棒收到好效果，希望繼續維持。
高國輝在今役之前，熱身賽34打數僅擊出3支安打，打擊率僅1成11，還吞下全隊最多的10三振，但此役終於找回打擊感覺，高國輝說，今天整個狀況不錯，對於好球帶的設定也更明確。
上一場熱身賽因為接球時與林哲瑄碰撞，隨即下場休息，不過無大礙，今天也先發滿場，高國輝也回應，可能因為上一場撞到，這場不敢輝太大力，就放輕鬆揮擊，更能掌握住球，下一場會繼續抓住這個感覺。
不過雖然找回狀況，高國輝還是顯得沒有很開心，他表示，因為球隊還是輸球收場，很可惜，希望預賽開始之後，大家都能調到好狀態，打出好成績。
(中時電子報)
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