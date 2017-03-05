考選部：試題用赴臺不妥 檢討改進

考選部今天表示，3月4、5日舉行的導遊、領隊人員考試，試題中使用「赴臺」一詞確實不妥，考選部對於命題用語不甚妥適表示遺憾，將會檢討改進。

考選部4、5日舉行導遊、領隊人員考試，昨天「領隊實務」考卷，75題寫到台灣地區吳姓導遊帶領大陸地區「赴」臺觀光團。79題，鍾導遊帶領大陸地區「赴」臺觀光團。

考選部下午發布新聞稿表示，試題中使用「赴臺」一詞確實不妥，且導遊人員是在台灣執業，應依台灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法等法規的用語，使用「來臺」始屬妥適，考選部對於命題用語不甚妥適，表示遺憾，並將會檢討改進。1060305

(中央社)