英國研發能太空飛行的飛機引擎
如何使飛機飛得更快更高，以及怎樣使太空船更有效率的進入太空，一直是航太工程師的研究課題，飛機需要空氣助燃因此上不了太空，而火箭又花費太多燃料，都有各自的優缺點，卻無法合為一體。如今英國研發團隊設計出一種用於超高速飛機，又能運用在太空船的新型引擎，可能是航空科技又一次「飛躍式突破」。
下一個大未來(Next Big Future)報導，著名的美國洛克希德SR-71「黑鳥」(Black bird)就是以3.35馬赫創下難以超越的世界最快飛機紀錄，它使用的與現行飛機所用的渦輪扇引擎構造相似，因此這已經是渦輪扇引擎最高推力的上限。若要再往上推升，就必須改用更高噴氣量的引擎。在過去40年，航太專家一直把研究重心放在衝壓引擎(Ramjet)的研究，不過進展卻很有限，美國的X-43衝壓引羊試驗機的數次試飛，失敗的機率比成功要高，仍無法成為穩定的動力來源。
如今英國的反應引擎公司(Reaction Engines Ltd)，提出了軍刀引擎（SABRE）計畫，原名是「協同吸氣式火箭引擎」(Synergetic Air Breathing Rocket Engine)，據稱能在飛行至5.4馬赫，並且一舉進入太空軌道，使飛機與太空船不再有所區格。
軍刀引擎最大的改變就是它不以航空燃油做為燃料，而是改用太空火箭常用的液態氫，並且自己攜帶液態氧。它在低空飛行，空氣濃度較足時，就像一般的噴射機一樣，吸收氧氣來助燃，幫助液態氫燃燒。然而當軍刀引擎達到26公里的高空，氧氣極為稀薄的環境時，它就會改用機上內藏的液態氧來為助燃，以到達太空軌道，這種設計使得軍刀引擎是個飛機與火箭的綜合體。
這個設想也得到美國空軍的合作研究，美國空軍實驗室已經開始研究相關技術，包括液態氫為動力的進氣式飛機引擎，以及在高空環境的切換可否順利的相關問題等。以軍刀引擎為動力的太空飛機稱為「雲霄塔」(Skylon)，在概念中，雲霄塔相當大，全長84公尺、全重275噸，預計在2020年可以進行初步試飛。
(中時電子報)
文章來源：Reaction Engines UK progressing to full demonstrator hypersonic engine in 2020 and fully reusable spaceplanes and hypersonic fighter jets around 2030
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