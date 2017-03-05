北山派出所動土典禮 民眾如自家辦喜事熱烈參與
埔里分局北山派出所今〈5〉日舉行新建廳舍開工動土典禮，在南投縣長林明溱、縣警察局長邱寬愉暨各級民代及地方鄉親觀禮見證下，由林縣長率與會貴賓共為該工程舉行動土；因鄉間派出所動土，地區民眾有如自家辦喜事般，熱烈參與，讓場面顯得更是熱鬧滾滾。
縣府警察局埔里分局北山派出所的新建廳舍動土典禮，到場貴賓至為踴躍，縣長林明溱、縣警察局長邱寬愉、南投縣警友會理事長吳國昌、縣議員邱美玲、許阿甘、林芳妤、國姓鄉代會主席羅智彬以及埔里警分局長潘金葉及縣內各警分局長、各警友站長、村長等都到場共襄盛舉，對派出所將有更舒適的服務空間，均相當高興。
動土典禮簡單隆重，在大鼓陣及三太子表演祈福後，隨即由林縣長率警察局長邱寬愉及相關人員虔誠焚香祝禱，祈求工程順利平安。
林縣長表示，北山派出所原辦公廳舍已逾35年，加上配合縣道147線拓寬工程，原圍牆大幅內縮，致使空間更形狹隘窘迫，確實有重建必要。
林縣長說，派出所重建後就可提供洽公民眾更舒適空間，提高員警們為民服務效率。縣警友會理事長吳國昌及縣議員邱美玲等都表示，北山派出所重建是地方長期的盼望，大家都以非常歡喜的心參與動土典禮，並期盼廳舍早日完工；邱議員並當場向縣警局邱局長請託，有新的辦公廳舍，更重要的是希望能補足警力。
北山派出所新建廳設預算為1,360萬元，發包後由業強營造公司以1,120萬元得標，是個2層樓鋼筋混泥土建築，總樓板面積130坪，設計新穎，預計年底完工，工期300個日曆天；縣警局長邱寬愉也期待並祝褔新建工程能早日順利完工，為警方營造更完善的為民服務空間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。