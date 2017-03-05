北山派出所動土典禮 民眾如自家辦喜事熱烈參與

北山派出所新建廳舍動土典禮，南投縣長林明溱、縣警察局長邱寬愉、縣議員邱美玲、林芳妤〈由右至左〉等都應邀到場。（楊樹煌攝）

北山派出所的新建廳舍動土典禮，在大鼓陣及三太子表演祈福中揭開序幕。（楊樹煌攝）

縣長林明溱率警察局長邱寬愉及相關人員虔誠焚香祝禱，祈求工程順利平安。（楊樹煌攝）

北山派出所新建廳舍由縣長林明溱〈中〉、縣警局長邱寬愉〈右〉率與會貴賓共為該工程舉行動土。（楊樹煌攝）

埔里分局北山派出所今〈5〉日舉行新建廳舍開工動土典禮，在南投縣長林明溱、縣警察局長邱寬愉暨各級民代及地方鄉親觀禮見證下，由林縣長率與會貴賓共為該工程舉行動土；因鄉間派出所動土，地區民眾有如自家辦喜事般，熱烈參與，讓場面顯得更是熱鬧滾滾。

縣府警察局埔里分局北山派出所的新建廳舍動土典禮，到場貴賓至為踴躍，縣長林明溱、縣警察局長邱寬愉、南投縣警友會理事長吳國昌、縣議員邱美玲、許阿甘、林芳妤、國姓鄉代會主席羅智彬以及埔里警分局長潘金葉及縣內各警分局長、各警友站長、村長等都到場共襄盛舉，對派出所將有更舒適的服務空間，均相當高興。

動土典禮簡單隆重，在大鼓陣及三太子表演祈福後，隨即由林縣長率警察局長邱寬愉及相關人員虔誠焚香祝禱，祈求工程順利平安。

林縣長表示，北山派出所原辦公廳舍已逾35年，加上配合縣道147線拓寬工程，原圍牆大幅內縮，致使空間更形狹隘窘迫，確實有重建必要。

林縣長說，派出所重建後就可提供洽公民眾更舒適空間，提高員警們為民服務效率。縣警友會理事長吳國昌及縣議員邱美玲等都表示，北山派出所重建是地方長期的盼望，大家都以非常歡喜的心參與動土典禮，並期盼廳舍早日完工；邱議員並當場向縣警局邱局長請託，有新的辦公廳舍，更重要的是希望能補足警力。

北山派出所新建廳設預算為1,360萬元，發包後由業強營造公司以1,120萬元得標，是個2層樓鋼筋混泥土建築，總樓板面積130坪，設計新穎，預計年底完工，工期300個日曆天；縣警局長邱寬愉也期待並祝褔新建工程能早日順利完工，為警方營造更完善的為民服務空間。

(中時)