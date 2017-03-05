南臺科技大學配合政府新南向 推動東南亞教育交流
南臺科技大學為響應政府新南向政策，經由台南市政府邀集臺南市12所大學共同組成台南市大學聯盟，南臺科技大學校長戴謙與長榮大學校長李泳龍、國立台南藝術大學校長詹景裕、康寧大學校長黃宜純、崑山科技大學副校長李天祥、臺南市政府新聞及國際關係處處長許淑芬今天前往越南胡志明市交流參訪。
一行人傍晚將參加越南臺商總會理事長交接晚會，由南臺科技大學校長戴謙代表臺南市大學聯盟，與越南臺商總會會長許玉林簽署人才培育及產學合作備忘錄，另，長榮大學校長李泳龍代表臺南市大學聯盟與越南留臺校友會會長蘇嘉棠簽署人才交流培育合作備忘錄，建立合作平台互享資源，並提供生活優惠方案及獎學金等，吸引更多越南學生與華僑子弟至臺南市就讀，增進臺南城市教育、經貿、觀光交流。
(中時)
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