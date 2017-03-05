清泉崗毒品案陷入膠著 檢方清查毒品資料庫

清泉崗毒品丟包案，在空軍427聯隊長王德揚親上火線、自請處分後，外界還是看得霧煞煞，案件持續陷入膠著。檢調雖清查毒品上指紋、帶緝毒犬入基地搜查仍無所獲，後續將從檢方建立的毒品資料庫清查，過濾可疑對象。

台中地檢署指出，軍方進行的是行政調查，檢方進行刑事調查，雙方並不衝突，要求調閱的資料也都由憲兵隊交付。

檢方目前確定查獲的53包毒品，化驗為二級毒品安非他命，但為何驗出8名官兵是一級毒品嗎啡反應？檢方表示，因安非他命檢驗時間必須在4天內驗出，如果吸毒者知道「出事了！」而刻意隱瞞、短期戒斷，即可能會出現驗不出二級毒品反應的「黑數」。

但8名官兵驗出的是一級毒品嗎啡陽性反應，嗎啡為海洛因的代謝物，因海洛因的成癮性較強，不容易短時間內戒斷，可能因而被驗出毒品反應。

檢方強調，毒品丟包、和官兵吸毒案，是不是有關連性，還要再調查；而官兵吸毒部分，會另案偵辦。

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(中時)