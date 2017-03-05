被扣牌提撤銷處分訴願 友力司機盼本周有好回音

因蝶戀花旅行團遊覽車重大翻覆意外，遊覽車公司友力通運遭交通部撤照，旗下123輛「靠行」遊覽車也被吊牌，上百位司機受累，日前也到交通部抗爭。公路總局表示，友力公司已向交通部訴願審議委員會提撤銷處分訴願，友力司機也以利害關係人，向委員會提假處分，至少讓靠行車可恢復營業，但訴願結果需視委員會排案、審理情形。

對此，友力靠行車主自救會會長邱建增表示，靠行車主真的已苦候多時，車子已近1個月沒有收入。他說，希望至少先准予假處分，讓車子先上路營業，若本周還是沒有得到好的回音，再下周真的不排組織另一波抗爭。

另一名司機曹蘇英也說，每台車含靠行、停車、保險及稅金等成本，攤提下來一天就是700元成本，還不包括有的司機貸款還不出來，交通部應加快訴願審議速度，不然就只能繼續抗爭。

(中時)