老翁迷路找不到家 龍潭警熱心協助

9旬何姓老翁疑似失智發作找不到家，所幸龍潭警方協助，幫他找到回家的路。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭分局中興派出所警員傅維強、劉馥賢2人3月5日凌晨3時50分許巡邏時，發現1名9旬何姓老翁竟杵著拐杖獨自站在醫院道路旁。警方趨前關心老翁情形，發現老翁無法表達身分，只好帶回派出所安置，並透過人臉辨識系統確認老翁身分，平安送其回家。

老翁家人說，老翁患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，經常會自己憑著印象獨自要去醫院回診，平時家人跟附近鄰居都會特別留意，殊不知這次竟然深夜趁家人都睡了會跑出門，正準備出門報警，就發現警方協助將老翁送回家，非常感謝警方積極熱心協助。

(中時)