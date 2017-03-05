台中市辦性平會考 推廣性別平等觀念

台中政府社會局首創「性平大會考」，百名考生應試，台中市副市長林依瑩化身監考官，推廣性別平等的概念。

台中市政府社會局今天在台中市孔廟舉辦「性平大會考」，林依瑩以及台中市社會局局長呂建德擔任監考官，而會考安排包括第一關的「筆試」、第二關「看圖說性平」以及第三關「讚聲打卡挺性平」，連過3關的考生可以獲得性平及格證書。

林依瑩致詞時說，台中市連續2年舉辦全國獨創的性平大會考，民眾的反應熱烈，更獲得行政院辦理的直轄市與縣市政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫中的性別平等創新獎的第一名。

林依瑩表示，台中市要成為性別友善之都，需要許多層面的政策相互配合，像是需要好的照顧政策，讓照顧的重擔從女性的肩膀卸下，讓女性可以有更多選擇，也期望透過性別大會考，以具有生活創意的方式，讓大小朋友了解性平的重要性，讓性別平等常識融入生活中。

市府說明，性平會考仿照古代科舉的3段考制，第一關考的是筆試，第二關考看圖說性平由市府社會局培訓的性平推手為考生進行口試問答，考生只要再通過第三關的讚聲打卡挺性平後，考場安排有書法家為性平狀元們撰寫性平及格證書。1060305

(中央社)