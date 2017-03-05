台中民宅火警3傷 屋主疑弟弟縱火

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台中市大里區1間民宅今天發生火災，屋主陳姓男子和女兒、弟弟3人負傷逃出，屋主指控，疑為剛勒戒返家的弟弟縱火。

台中市消防局接獲報案指稱，台中市大里區1處2層樓高的民宅發生火警，消防局出動多輛消防車前往灌救，火勢沒多久就撲滅，而屋主陳姓男子、陳男的女兒以及弟弟已經逃出，3人雖受傷，但是沒有生命危險。

不過屋主陳姓男子指稱，弟弟2月中旬才剛出獄，回到家後就和家人因要想賣房子而有爭吵，他懷疑可能是因為沒辦法賣房子才會憤而縱火；陳男住處的鄰居則說，常看到陳男的弟弟無所事事，蹲在門口發呆。

警方表示，陳姓男子的弟弟仍在醫院治療中，將等到他出院後再訊問，以釐清火災發生的原因以及經過。1060305

(中央社)