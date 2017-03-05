經典賽熱身 中華隊3比5輸韓警察廳隊
世界棒球經典賽今天在首爾永登浦高尺巨蛋進行正式熱身賽，中華隊再戰南韓警察廳隊，包括先發宋家豪在內全場動用6名投手，被對手揮出9支安打，中華隊終場以3：5落敗。
中華隊總教練郭泰源賽後表示，「投手群調整的狀況比預期的好，雖然有幾位狀況沒有這麼好，控球、心態的關係，現階段不能去改變球質了，希望調整控球和心態。」
郭泰源說，「基本上還可以啦，但打起來有些綁手綁腳的，就是打不出來平常的水準，有幾位球員的調節不是那麼很好。」他說，「不能光想，還要做到。」
中華隊今天由宋家豪先發，潘威倫、蔡明晉、林晨樺、羅國華、王鏡銘接連上場投球，潘威倫3局上場，接連被敲安打、保送，單局失掉4分。
中華隊打線全場出現6支安打，2局上兩出局後，高國輝、陳鏞基連續安打攻下第1分；4局上許基宏先獲保送，接著高國輝單場第2支二壘打出爐，陳鏞基追加兩分打點安打，個人包辦全隊所有打點。
從第5局起，中華隊毫無攻勢，只有8局上被保送1次，未再有任何安打，終場兩分之差輸球。1060305
(中央社)
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