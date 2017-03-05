空軍毒案傳陰謀論 遭點名士督長否認
空軍清泉崗基地毒品事件，外傳是有人不滿聯隊長王德揚所採取報復行為。今天遭點名為報復者的黃姓士官督導長，鄭重強調為「子虛烏有」。
黃姓士官督導長也是這起毒品案，營區內第一個發現的人。他今天也列席空軍司令部在清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，並針對外界的質疑鄭重澄清，指外界的說法是「子虛烏有」，強調與聯隊長並無不合，也絕對沒有鬥爭情形。
國防部長馮世寬日前在立院答詢時指出，清泉崗毒品案，第一個發現的確實是黃姓士官督導長，是當天上午7時多巡查時，在營區內的忠二路路邊草皮發現的。但強調，據他了解，聯隊長和黃姓士官督導長的合作很好，馮世寬也說「如果真要栽贓報復，撒毒品兩包就好了」。
上月20日空軍清泉崗基地主官執行巡場時，在作業區車道旁發現27小包裝有不明白色粉末的夾鏈袋，初檢為安非他命類二級毒品，震驚社會，台中地檢署偵辦進行偵辦，軍方也立即針對在營2300多名官兵進行驗尿。
有基地官兵私下議論，毒品被發現的地點在靠近第28作戰隊，該處為基地內的機密地點，並非官兵都可接近或必經之地，因此整起毒品案是因有人覬覦某高官位置，所祭出的「搶位手段」。更有立委日前質詢時也提出質疑，基地內某基層士官督導長不滿清泉崗聯隊長王德揚少將，採取報復行為，要鬥倒聯隊長。1060305
(中央社)
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