建商拆都更不同意戶住家 北市府開罰

我要評比

台北市長安西路177巷內一處都更案，張姓不同意戶的房子遭建商拆除，建管處今天表示，將依違反《建築法》開罰監造人、承造人各9萬元。

該都更案已通過都更事業計畫與權利變化計畫，更新範圍共26戶，僅住在4樓的張姓住戶不同意。張姓不同意戶3日與建商相約在北市都更處協商，回家後發現房子垮了，控訴建商惡意欺騙他外出，趁機拆屋。

建管處說，將依《建築法》第89條，沒有做好維護安全措施為由，處以承造人、監造人各9萬元罰鍰。

北市都發局長林洲民表示，明天上午9時會在都更審議會中，以臨時動議方式，將該案列為專案討論，建商欣偉傑、張姓不同意戶皆會出席。

都市更新處長方定安補充，欣偉傑與張姓不同意戶對都更後的權利變換未達共識，將於明天的都審會一併釐清，而張姓不同意戶若有其他訴求，市府也會進行評估。

林洲民強調，市府去年3月底公告都更實施辦法，依據第18條，若實施者與不同意戶有糾紛，可向市府提出，市府可代為經由審議程序，協助、整合這些糾紛，過程要過2次協調、2次公審，欣偉傑沒有申請。

至於張姓不同意戶後續安置，都更處副處長陳信良說，市府盤點後，基河三期、大同敦煌公宅有餘屋，若張姓不同意戶短期有需求，會協助安置。1060305

(中央社)