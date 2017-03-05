WBC》宋家豪2局無失分 心情準備好全力迎戰
旅日投手宋家豪，今面對警察廳，主投2局無失分，調整狀況漸入佳境，他表示，感覺狀況還不錯，就只剩幾個地方還要注意一下。
宋家豪此役先發主投2局，被擊出2支安打，順利壓制住警察廳打線，他說：「原本設定要投三局，不過最後第三局就換上嘟嘟(潘威倫)賢拜。」，自己狀況還不錯，不過這裡的投手丘採起來比較硬，可能還要再習慣一下，剩一些小地方做修正。
無意外宋家豪將是中華隊對上荷蘭的主戰先發，宋家豪表示，自己還不知道，昨天中華隊進行荷蘭情蒐報告，感覺全部都很厲害，打擊實力都滿好的，不過比賽是當下才知道。
明天剩最後一天練球，宋家豪也將進行最後調整備戰預賽，他也指出，接下來就是把心情準備好，迎接正式比賽。
另外，側投林晨樺，此役中繼1.2局，也沒有被擊出任何安打，他指出，自己就是功能性投手，已經準備好迎接賽事，今天整體狀況還不錯，明天再做些調整，相信預賽會更好。
(中時電子報)
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