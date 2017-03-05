新世紀青少年高峰論壇，高中生為公共議題發聲

新世紀青少年高峰論壇中，台下各組針對台上議題討論對話。（馮惠宜攝）

為培養高中生對議題的「傾聽、思辨、行動」，明道中學3月4日至5日舉辦「105學年度新世紀青少年高峰論壇──新世代公民參與」，號召全國各地共十組65位高中生，共聚高峰論壇，向專家學者及青年學子報告各自的計畫，展開論辯研討，關懷台灣社會，為在地議題發聲。

這群來自台灣北、中、南、東的高中生們關懷的議題面向相當廣泛，包含八里淡水、彰化文史、桃竹苗客家文化興衰展望，乃至流浪動物安放、台化問題、南鐵東移政策、北投製片廠重建、地方教育資源不均、貧富差距等公共議題，透過精采的對話交鋒，展現青少年的見解論述，並於議題交換中拓展視野，在競合下激盪出深度思考。

聚焦於貧富差距問題的台南一中隊伍李維恩同學，在發表交流後對議題有了更全面的思考：「我們探討的貧富差距及階級複製議題，有力的方法，如稅制調整、勞資協議等，都須靠政府的強制力完成，其中又牽涉複雜的利害關係，貧富差距的問題釀成對立，成為造成社會不穩的因子，問題還會製造問題。我們希望在這個過程中，在每個人心中種下種子，以行動促成行動，日後身體成長茁壯時，種子也能發芽生根。」

關懷流浪動物的崇光女中隊伍則表示：「會議中我們遇到了來自各地不同的隊伍，聽見了各種聲音，在與他人交流後，我們的觀念更加清晰周全了。我們所學到的能力是可以讓我們帶出社會、讓社會有所改變的契機，希望我們在高峰會後這份熱情仍持續不滅，以赤子之心和同理心繼續關心、幫助世界。」

這場站在「高中生角度」所舉辦的論壇，未來期待號召更多年輕學子共同參與，激發青少年的社會參與感和責任感，為高中生的思辨教育開創新局。

(中時)