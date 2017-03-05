驚上毒閨蜜擇偶條件 黃鐙輝還被嫌
南港陳姓女模遭性侵勒斃命案震驚外界，警方逮到涉嫌性侵殺害外拍女模的程宇及閨蜜梁思惠，被捕後兩人陸續被起底，還有細心網友發現，梁思惠去年2月曾在臉書談擇偶條件，點名男星黃鐙輝還發文嫌棄，對此，黃鐙輝說：「要謝謝她沒有相中我」。
梁思惠去年2月7日在臉書發文談擇偶條件，寫下：「窩（我）媽的新年願望是希望窩（我）找個又帥又有錢，然後不要像黃登（鐙）輝的男友」，根據《蘋果日報》報導，黃鐙輝今出席錄影《小明星大跟班》，對此他則表示：「要謝謝她沒有相中我，不然我可能就要被約去外拍了」，隨後黃鐙輝嚴肅說：「現在年輕人不知道怎麼了，價值觀有點奇怪。」
黃鐙輝認為女模遭好姊妹下毒手，讓他直說「有點扯」，忍不住感嘆教育的重要「這警惕我要好好教自己的小孩，我覺得教育太重要了」，同時，黃鐙輝也呼籲政府單位要正視防範措施「不管事從教育或社會局著手也好」，不是事情過了就淡忘了，期望大家一起努力。
(中時電子報)
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