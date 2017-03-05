為何沒立刻召回全員驗尿？王德揚：軍人有人權
泉崗基地發生毒品案，外界譁然，空軍司令部面對各界壓力，終於在第14天對外界說明，今天下午在清泉崗基地召開記者會，由空軍427聯隊長少將王德揚親上火線，但針對案情部分，依然避而不答，強調目前檢調偵辦中；對於外界質疑，為何事發當時，沒有立即召回全體官兵統一尿檢，會不會錯失「黃金驗毒期」，王表示，軍人有人權，並非所有事件發生，皆需全員召回。
王德揚表示，目前軍隊不像以往，是講究人權的，因此由他下令，在外受訓及有要事請假的同仁一律不召回返驗尿作業。
王德揚表示，事發當天在營人數為2329人，其中1人因為請婚假在國外度蜜月，今天將返國，銷假後也將請該員完成尿檢程序，其餘225人長期均在外受訓，將於8日前在派駐地點完成尿檢作業。
(中時)
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