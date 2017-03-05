穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區

花蓮「紅藜示範區」歷經4個月培植，昨吸引百名農友前來觀摩、採收。（許家寧攝）

紅藜富含營養價值，有「穀類界紅寶石」美譽。（許家寧攝）

秀林鄉大力復植紅藜，打造部落自有品牌。（許家寧攝）

有穀類界紅寶石之稱的「台灣紅藜」，近年逐漸受到市場青睞，花蓮縣秀林鄉公所蒐羅原鄉珍貴原生種，設立300多坪的「紅藜示範區」，歷經4個月培植，今日吸引近百名農友前來觀摩、採收，計畫未來在鄉內大力復植紅藜，成立部落自有品牌，發展成為地方新興產業。

台灣紅藜早年為原住民昨傳統食材，因種植及採收過程繁瑣，目前台灣僅在花東等少數部落有小面積栽種，加上近來發現紅藜富含膳食纖維、蛋白質、鈣，營養價值高，還有學者研究有預防大腸癌前期病變效果，被秀林鄉公所視為原鄉部落重要的「紅寶石」產業。

秀林鄉公所近年轉型轄內原有農產作物，另闢示範區栽培台灣藜，今日還特地邀請到台東縣金峰鄉公所紅藜專區達人周思源前來指導作物栽種、採收及相關處理作業，盼能在花蓮原鄉也能建立優良的台灣藜耕作制度，增加農民收益、提升農村產值。

鄉長李春風說，去年10月起在秀林鄉加灣段成立約300多坪的紅藜示範區，栽種方式落實農田生態保育，盼能生產出健康又安全的農產品，也希望吸引更多農村青年返鄉加入農業生產行列，未來則朝向成立自有品牌，輔導進行有機認證，發展為地方特色。

花蓮區農業改良場表示，紅藜是非常值得開發及推廣的健康作物，去年也同步成立「原住民農業研究室」，在宜花等23個具有農產業發展潛力部落，依部落個別化需求，進行「行動教室」等客製化講習，目前花蓮整體栽種面積雖不大，但很有發展潛力發展成部落特色經濟作物。

(中時)