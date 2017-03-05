永不放棄─單車探索新中橫 千人挑戰自我
永不放棄─單車探索新中橫，1230名選手年齡從11歲到68歲，挑戰全程72公里、從平地到海拔2610公尺的塔塔加；李其鴻衛冕成功，成績2小時57分32秒。第2名Christion Murray Louw2小時59分；第3名邱敏杰3小時3分5秒。
清晨6時，南投縣副縣長陳正昇、議員陳淑惠、教育處體健科長蔡振發等人，為第11屆「永不放棄」鳴笛開賽；陳正昇表示，南投好山好水，適合自行車運動，請選手在比賽之後，順路到東埔溫泉、日月潭、杉林溪、溪頭等地遊玩。
陳淑惠說，到南投騎單車，飽覽山水美景，還可品嘗在地小吃，希望縣府在水里多舉辦大型活動，活絡地方產業。
永不放棄─單車挑戰新中橫公路，是國內外自行車選手必定挑戰路線之一，沿途依山傍水，彎道、陡坡密布，其中，塔塔加路段更是全國知名的景觀公路，適合自行車挑戰賽。
為確保人車安全，南投縣警局交通隊、信義與集集警分局，及保7總隊第6大隊，都出動警力及義交，在新中橫公路水里到塔塔加段，實施交通疏導，讓挑戰賽順利完成。
(中時)
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