長安西路都更強拆爭議 都發局開罰18萬
台北市長安西路177巷的發生一起都更強拆爭議，原先台北市都更處表示，因有拆除執照，實施者沒違法。今早台北市都發局長林洲民向張姓住戶表達關切，下午舉行記者會改口表示，因建商違法《建築法》公共安全，將依第89條開罰建商及監造人各9萬元。
另外，由於張姓不同意戶對於與建商欣偉傑建設仍喬不攏權利變換，明天上午9點將進行都更審議會專案會議，邀集不同意戶、實施者釐清爭議。
林洲民補充，建商未按照去年3月通過的《都更條例》18條向市府申請協助協調。他說，因為房屋已經嚴重傾斜，不能再按照《都更條例》18條規定，開2次私下協調會、2次公開協調會再開專案會議經歷2至3個月的時間，因此都發局取得欣偉傑、張先生及半數都更會委員同意，明天上午就會舉辦都更會專案會議，釐清雙方爭議及訴求。
至於建商取得拆照，未與居民完成協調就拆除的狀況，是否還會發生？林洲民表示，依法建管處核發拆除證照，僅註明實施者需善盡溝通義務，「我無法替實施者保證。」
(中時)
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