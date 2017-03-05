今明2天空品不良 中市府啟動空品不良應變
因鋒面前緣接近、偏微弱南風影響，今天中南部地區風場微弱，空氣?染物擴散不佳。台中市環保局表示，已啟動空品不良應變，並聯繫台電啟動預備降載，減緩空?惡化壓力。
今日午後3時台中市轄內空品測站清水、梧棲、大肚、東大及文山等5個測站AQI指標>150，達紅色警戒，沙鹿、西屯、忠明、文山、烏日及后里等11個測站AQI指標>100，達橘色警戒等級。
環保局表示，今日中、南部地區空氣品質因擴散條件不佳，會有PM2.5測值偏高的情形，已即時啟動空品不良應變，假日期間亦加強稽查不當空?排放及空?防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。
環保局提醒，這波空氣?染會持續至明日上午，在夜間及隔日清晨期間，擴散條件不佳容易發生空氣品質不良，請市民朋友多注意，並提醒敏感族群民眾，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。1060305
(中央社)
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