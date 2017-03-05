畜牧糞尿當肥料再利用 雲林打拚居前茅

我要評比

雲林縣政府今天表示，畜牧糞尿可以再利用，當作農地肥分使用，到今年2月22日止，已有24處畜牧場經行政院農業委員會審查通過，居於各縣市前茅。

縣府指出，雲林縣環保局與縣府農業處聯手，積極推展畜牧廢水資源再利用，例如沼液沼渣農地肥分使用、農業事業廢棄物再利用等方式，因應今年度開徵水汙費，將新增畜牧場之廢（汙）水再利用。

環保局指出，只要符合放流水標準，可用來施灌花木等再利用，都可減少水汙費徵收，將可提升畜牧業者配合畜牧糞尿作肥再利用政策推動的意願。

農業處統計，到今年2月22日止，已有24場畜牧場經行政院農業委員會審查通過，使用槽車或管線施灌，農地面積達122.65公頃以上。

施灌作物包含水稻、大蒜、蔬菜、玉米、毛豆、西瓜、花生、狼尾草等，可減少每年生化需氧量BOD 4933公斤、氨氮1萬9392公斤，成果居於前茅。

雲林縣環保局表示，畜牧糞尿資源再利用，結合綠能發電資源，改變過去傳統畜牧場將畜牧糞尿視為廢棄物的思維，轉為資源觀點，不只改變河川水體水質，也朝向河川清淨、空氣清新、循環經濟目標邁進。1060305

(中央社)