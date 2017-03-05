王菲女兒李嫣 李亞鵬愛得很矛盾
歌手王菲和前夫李亞鵬的女兒李嫣已經10歲。李亞鵬對她又寵又費心培養，他說，想對女兒好一點，但又怕太好了，「長大碰不到像我如此對你的人」，流露父愛的矛盾。
華西都市報和新浪網報導，李亞鵬日前錄製中國中央電視台節目「朗讀者」時，展現濃厚又細膩的父愛，首次披露自己教育女兒的方式及李嫣的成長故事，並朗讀自己給女兒的信，內容催淚。
王菲和李亞鵬2005年結婚，2013年協議離婚，兩人的女兒李嫣生於2006年，現已10歲；而王菲和前夫竇唯的女兒竇靖童已經20歲。
李嫣出生時有唇顎裂的問題，為此李亞鵬成立嫣然天使基金，幫助有同樣問題的孩童可以開刀修復。
李亞鵬告訴節目主持人，李嫣1歲半開始爬山，每一兩個月就爬一次山，5歲時已可登上2000多公尺高的北京靈山山頂。
他還說，自己連續7年帶女兒對24節氣進行科學觀測，去了160多次的水庫，觀測氣溫、水溫、植物、動物、標本等。
在文化方面，李亞鵬帶著女兒已參觀故宮40多次，甚至在女兒3歲多時，就帶著她讀5000多字的金剛經。
李亞鵬說，這兩年他還會愛問李嫣：「你來到這個世界上的使命是什麼？」還說現在問這問題不會太早，因為當年自己父親也是這樣從小提醒他。
李亞鵬朗讀給女兒信時說，在美國陪李嫣做手術時曾寫下一句話：「上帝給了你這傷痕，我要讓這傷痕成為你的榮耀。」
李亞鵬的信裡還寫道：「有時候想，我要對你好一點，有時候又想是不是也不能太好了，不然長大了萬一碰不到像我如此對你的人，你會不會因為感覺不到別人的愛而降低了生活的幸福感？」
「可我又想，如果我不給你足夠的愛，你長大了又怎麼有能力去愛你喜歡的人和這個我們存在的世界？我是不是像所有的父親一樣，想多了」。1060305
(中央社)
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