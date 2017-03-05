張敏復出 新歡男友遭網友起底
香港女星張敏在淡出多年後宣布復出，不但傳出她因為離婚、事業受挫而復出，如今新歡男友也被網友起底，爆出她花積蓄「供養」新男友。
新浪娛樂報導，網友爆料，曾在中國大陸杭州機場目睹張敏和小10歲新歡甜蜜出遊，對方全程細心照料。由於對方家境一般，因此兩人在一起後，她支付一切日常開銷，甚至出錢帶他環遊世界。
另有網友爆料，即使張敏曾經商失敗，但仍有一大筆積蓄，不僅不愁吃、穿，還為新歡開小型影視公司，讓對方當老板，相當豪氣。
香港蘋果日報則報導，張敏今天凌晨以簡訊回覆，承認新戀情：「我同師兄梵係交往中，因為彼此有共同信仰而結識的，我想澄清沒有包養過他，不要說得如此難聽，他是一位製作人兼導演，有自己工作，與他很合得來，大家請給我們空間。」
張敏早年因在電影「賭聖」中飾演「綺夢」，與周星馳合作多部影片，知名度大開，但大約10年前逐漸淡出。
香港蘋果日報報導，現年49歲的張敏原傳她2012年嫁給前經紀人劉永輝，隔年閃電離婚。
不過，對於媒體求證，她澄清「我從來沒有結過婚」，意指和劉永輝沒登記。感情世界讓人霧裡看花。1060305
(中央社)
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