HBL男子 林正明率能仁攻蛋都當老三
高中籃球聯賽（HBL）男子組，能仁和高苑今天爭奪季軍，能仁一路壓制對手，終場以69比61獲勝。巧合的是，能仁教練林正明三度率隊前進台北小巨蛋，都當老三。
能仁家商在94、95學年度連續兩季在台北小巨蛋拿下季軍，當時教練就是「小羊」林正明，103學年度總決賽再回到小巨蛋舉行，不過能仁前兩季分別獲得第5、第7，無緣「攻蛋」，林正明本季重掌兵符，也是個人生涯三度前進小巨蛋。
一開賽能仁快速進攻，加上外線發揮，首節打完27比18領先，上半場43比37繼續維持優勢。
下半場第3節高苑的田浩頻頻切入，加上三分外線，率高苑一度追成48比50，不過能仁憑著幾次在禁區的小組搭配，穩住領先，加上蘇志誠的三分球和罰球，幫助能仁拉開分數。
第4節能仁加強守護禁區，高苑進攻頻頻受阻，僅有零星攻勢追分，最後2分多鐘，能仁的謝亞軒三分球破網，取得69比61領先，也為比賽定調。
能仁陳范柏彥19分12籃板，繳出「雙十」佳績，高苑洪楷傑和田浩都斬獲20分，但分數集中在這兩人，火力不如能仁平均。1060305
(中央社)
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