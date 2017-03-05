陳師孟；若做到這3件事 可廢監察院

監委被提名人、前總統府秘書長陳師孟今天說，如果有除垢法清除惡質法官、用陪審制取代目前法官所主導的歐陸法系制度、法官要用民選方式選出，若做到這3件事，監察院可廢。

陳師孟今天出席綠色逗陣座談會，談「找回監察院的存在感」。

陳師孟說，當初他個人也是認為考試、監察兩權應該廢掉，但這2、3年來，他開始感覺到，監察院應該廢物利用，在廢掉之前，應該拿來利用一下。

他說，這幾年來，他深深體會，當初想錯了，因為在國民黨威權統治半世紀之後，監察權對台灣非常重要，因為35萬的公務員裡面，有一群人很特別，就是司法官。

陳師孟說，經過國民黨長久的奴化、洗腦教育，所謂獨立辦案反而變成意識型態的包裝紙，明明有意識型態、有黨國想法，卻說是自由心證，大聲說根據自由心證，前總統陳水扁就是要關、就是貪污。

他說，政黨輪替後，黨產還是在護航，不當黨產，國民黨用司法焦土戰爭，法院最後停止執行，黨產會的進度完全被阻擋住，到目前為止，司法仍在擔任國民黨的打手，防止轉型正義的防線。

陳師孟認為，既然有失控的司法官，好在還有一個監察權可以亡羊補牢。

他說，廢考試權，他是百分之百舉雙手贊成，要廢監察權，他也贊成，但他覺得要看時機、看配套措施與配合條件。

至於，何時監院可廢？陳師孟認為，有3件事要做，這3件事做了，監察權就可以不要了。一、要先有除垢法，把惡質法官、恐龍法官，迫害綠營政務官或迫害陳水扁、迫害前交通部長郭瑤琪、迫害這麼多大家敬重的政務官的這些法官、檢察官，如果沒有得到應得懲罰的話，那真的是死不瞑目。

陳師孟說，「他們既然可以違背良知、違背良心、迫害與他們政黨立場不一樣的人，他們這些人可以這樣做，我們不會輕易地放過他們」，要把過去這些劣跡斑斑的司法官，從司法體系趕出去。

講到這裡，陳師孟哽咽了起來，他說，恐龍法官、迫害忠良的法官，應該用除垢法清洗掉。

他說，第二是，用陪審制代替法官所主導的、目前的歐陸法系的制度；用陪審員的同情心、同理心，代替法官的自由心證。

陳師孟認為，另一個需要配合的是，法官要用民選、要用選舉的方式；如果法官還是用目前作法，經過政府篩選時，就會把自己政黨立場、意識型態灌輸在裡面，把不符合想法的剔除掉，司法體制仍被政治、被威權體制操控。

他說，如果司法體制變成健康、正常的體制，這個時候，監察權就沒有用，就可以退，監察院也可以廢掉。1060305

(中央社)