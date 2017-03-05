不召回尿檢 聯隊長：軍人也有人權
空軍清泉崗基地涉毒，在營2330多名士官兵進行尿檢，外界質疑為何不將營外225名士官兵召回，空軍427聯隊長王德揚今天表示，不召回是軍中進步的一環，「軍人也是有人權的！」
空軍司令部今天下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚親上火線說明聯隊對事件的立場和行政處理方式。
有媒體問，過去軍隊中若發生事情，就會全數召回營隊並且全連禁止休假，但此次為何不同以往，不做召返動作，而造成尿檢人數上的差異？
「這是軍中進步的一環。」王德揚表示，不是所有事件發生後就要全員召回，他強調，「軍人也是有人權的」，就是考量這一點，他才下令不做召返驗尿。
空軍427聯隊政戰主任施勝德補充，國防司令部有明文規定，現在的召返包含酒駕，並不用全員召返，尿篩的部分以在營官兵為主要對象。1060305
(中央社)
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