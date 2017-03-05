HBL》能仁季軍有遺憾 展望明年有信心

能仁家商陳范柏彥是未來希望。（林宋以情攝）

HBL高中籃球聯賽男子組季軍賽由能仁家商遭遇高苑工商，能仁開局就打出24比9取得優勢，儘管遭對手猛力追趕，但高二中鋒陳范柏彥在內線逞威，高三後衛蘇志誠外線適時開火，成功擋住對手反擊，終以69比61擊敗高苑工商，暌違2屆再闖HBL男子組4強，拿下季軍，高苑則連續2年拿下殿軍。

能仁家商準決賽力拚南山高中，儘管落敗，仍展現強大競爭力，教練林正明坦言，輸球大家都不好受，士氣有些低迷，但仍鼓勵球員要在攻守兩端分享。此役儘管得分主力謝亞軒因傷影響表現，但其他球員都適時扛起進攻責任，林正明說：「能贏球，是團隊戰力的發揮。」

重返4強的能仁，無緣再闖冠軍賽，林正明說：「不滿意，無論球員或教練當然會落寞，但還是要接受，看到『雙山』的表現，他們的確有資格打冠軍賽。」他強調來年捲土重來的決心，「我們今年高一有不少球員條件都不錯，暑假大家再看到能仁的陣容，不會輸給現在，對明年有所期待。」

林正明的信心其來有自，本屆扛起禁區攻防重任的陳范柏彥，此役攻下19分、12籃板「雙10表現」，是獲勝功臣，但他強調還有許多需要加強，他說：「我希望從基本做起，無論是運球或是腳步，都要再練。」他不只希望一圓冠軍夢，更期待再度獲選國手，「只要拚，就可能有機會。」

(中時電子報)