LPGA》決賽輪飆64桿 奧運金牌朴仁妃匯豐逆轉奪第18冠

朴仁妃親吻後來居上贏得的生涯第18座LPGA冠軍盃。(美聯社)

韓國女將朴仁妃不愧是曾經在位92周的「球后」！5日在匯豐錦標賽決賽輪狂飆9隻小鳥與1個柏忌64桿(-8)，最終以後來居上姿態的總桿269桿(-18），勇奪生涯第18座LPGA冠軍。

去年贏得5冠的泰國女將艾莉雅，這輪雖打出66桿佳績，但仍以1桿差距爭冠失利，獲得第2，菜鳥新人韓國新秀朴城絃272桿位居第3。前3輪領先的美籍韓裔美女高手魏聖美，打出4天來最差成績72桿，以274桿與加拿大新秀韓德森及韓將張荷娜並列第4，無緣近3年首勝。

這場比賽連續3年都由韓國女將奪冠，本屆也是朴仁妃繼2015年之後，近3屆贏得的第2勝，成了2008年開辦以來賽史首位奪下2冠的選手。

朴仁妃去年8月是112年來首位奧運金牌得主，但打完這場比賽後因傷暫別球場，休息近半年後才在上1場本田泰國高球賽復出，儘管離開賽場許久，球技仍未生疏，在復出第2戰匯豐錦標賽就奪得2015年11月歐秋雅邀請賽以來第18座LPGA冠軍，朝重返世界第1邁進。

「球后」韓裔紐籍高寶璟，以276桿獲得並列第9，雖未奪冠，仍保住世 界第1頭銜。台灣女將龔怡萍決賽輪揮出72桿，以288桿獲得並列第51。

(中時電子報)