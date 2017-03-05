高雄晶英行館今夏應戰 基層徵才30K起

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晶英國際行館今夏開幕，平均房價約1萬元，鎖定金字塔客群。（業者提供）

晶英國際行館今夏開幕，平均房價約1萬元，鎖定金字塔客群。（業者提供）

陸客限縮後，傳高雄觀光業慘澹，多家飯店拋售，但有業者反其道而行。高雄晶英國際行館，斥資33億投資，今（5）日宣告最快7月底試營運，147間客房、均價1萬元，鎖定金字塔客群。3月底大舉徵才，基層起薪30K，尤向異鄉遊子招手，盼人才回流。

大環境不景氣，然而頂級客群消費力似乎不受影響。晶華麗晶酒店集團旗下晶英品牌，與高雄豪宅建商御盟集團合作，在三多商圈打造晶英國際行館，國際精品定位明確，目標「在高雄賺世界的鈔票」。

御盟集團董事長邵永添指出，高雄部分五星級飯店逾20年，房間數落在500至600間，房均價3、4000元，每間12坪。相較全新晶英行館147間套房，每間平均20坪，使用頂級豪宅建材，及高級沐浴備品，房價在合理範圍內，勢必成為高雄頂級飯店品牌指標。

晶英行館開幕在即，釋出150個職缺，起薪30K，相較南台灣業界行情高出不少。3月26、27日在高雄舉辦首波大型徵才，接著4月中旬轉往台北向各方人才招手，尤其是「北漂族」。業者指出，過去高雄沒好的薪資條件，年輕人不得已離鄉背井，如今期盼人才回流。

晶英行館也與日本米其林餐飲集團「UKAI」合作，未來將進駐行館，打造「UKAI TEI Kaohsiung」餐廳，提供鐵板燒以及牛排屋兩種服務，菜色以頂級牛肉、生猛海鮮為主軸。

(中時)