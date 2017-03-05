高雄晶英行館今夏應戰 基層徵才30K起
陸客限縮後，傳高雄觀光業慘澹，多家飯店拋售，但有業者反其道而行。高雄晶英國際行館，斥資33億投資，今（5）日宣告最快7月底試營運，147間客房、均價1萬元，鎖定金字塔客群。3月底大舉徵才，基層起薪30K，尤向異鄉遊子招手，盼人才回流。
大環境不景氣，然而頂級客群消費力似乎不受影響。晶華麗晶酒店集團旗下晶英品牌，與高雄豪宅建商御盟集團合作，在三多商圈打造晶英國際行館，國際精品定位明確，目標「在高雄賺世界的鈔票」。
御盟集團董事長邵永添指出，高雄部分五星級飯店逾20年，房間數落在500至600間，房均價3、4000元，每間12坪。相較全新晶英行館147間套房，每間平均20坪，使用頂級豪宅建材，及高級沐浴備品，房價在合理範圍內，勢必成為高雄頂級飯店品牌指標。
晶英行館開幕在即，釋出150個職缺，起薪30K，相較南台灣業界行情高出不少。3月26、27日在高雄舉辦首波大型徵才，接著4月中旬轉往台北向各方人才招手，尤其是「北漂族」。業者指出，過去高雄沒好的薪資條件，年輕人不得已離鄉背井，如今期盼人才回流。
晶英行館也與日本米其林餐飲集團「UKAI」合作，未來將進駐行館，打造「UKAI TEI Kaohsiung」餐廳，提供鐵板燒以及牛排屋兩種服務，菜色以頂級牛肉、生猛海鮮為主軸。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。