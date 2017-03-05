台灣虎航「高雄-沖繩」啟航 每周2班
台灣虎航3月開通「高雄-沖繩那霸」新航線，每周營運兩班，分別為周三、周六出發，南部民眾可就近搭機，接下來有清明、端午連續假期，每月機位已銷出逾8成。台虎也看準日本人愛來台旅遊，期待日客一次造訪北、高二地，深度玩透寶島。
海島型國家始終是熱門旅遊勝地，日本沖繩每年吸引成千上萬海內外旅客渡假，台灣虎航原有「桃園-沖繩那霸」航線，自2015年6月29日開航迄今，每周飛航11班。台虎看好國人愛遊沖繩，今年春天更加碼在高雄開拓飛沖繩那霸新航線。
台灣虎航「高雄-沖繩那霸」航線是高雄出發的第3條日本航線，營運初期暫定每周兩班出發，目前去程傍晚4點55分、回程晚間8點30分。3月26日起調整時間，去程下午2點35分，回程改為晚間6點。
高市觀光局長曾姿雯指出，日本長居來台第2大客源國，2016年來台人次達189萬，住宿高雄更突破35萬人次，成長9%。台日觀光互動熱絡，高雄冬天氣候宜人，成為日客避冬首選，而目前高雄飛日本共有東京、大阪、福岡、琉球、札幌、熊本等6大航點，加上台虎開航後，每周總計有78班次從高雄飛往日本。
(中時)
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