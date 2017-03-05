詹啟賢：參選黨主席目的是改變國民黨

詹啟賢今天到台東與鄉親座談，認為國民黨要改變。（莊哲權攝）

國民黨主席參選人詹啟賢5日在台東表示，國民黨整個觀念思維都要改變，不是在地方拉幫結派，才能受人民支持，他強調自己是個沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊思維，擁有新觀念及民間經營歷練的人，為了改變國民黨，他願意站出來。

詹啟賢今天先到台東縣池上鄉與在地黨員搏感情，隨後到台東縣議會與基層長座談，談起行醫及從政過程時表示，26年前接掌負債累累的奇美醫院，先後還出任衛生署長及生技公司董座，都是救援成功的案例。

他說，近年國民黨輸得很慘，3年換3個黨主席，去年應洪秀柱主席邀請幫忙，不希望國民黨就從此散了，所以又出來幫忙。

詹啟賢說，這次之所以出來選黨主席，最大的目的就是要改變國民黨，台灣這個社會國家，須要健全的國民黨，國民黨整個觀念、思維全都要翻轉過來，包括從現在的選黨主席就要改變，不能在地方上拉幫結派、綁利益，要從整個國家社會的前途來看，否則與過去無異。

詹啟賢強調，他沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊的思維，有新的觀念，及經營執行的能力，最能適任黨主席，從黨到黨領導人都要給社會新觀感。

對於如何從年青人中尋才、覓才，詹啟賢說，國民黨青壯派這幾年來被消耗得太多，人才斷層，要給年青人機會，但是如果黨的想法與年青人有很大的距離，沒有光榮感，他也不會來，國民黨要從自己改變開始，有了改變，給年青人機會，年青人才願意來。

他也提到，台東醫療資源落後，有些鄉鎮平均200人才1位醫生，其中卑南鄉等4個大鄉鎮平均3000人才有一位醫生。他說，台東目前最迫切的就是急重症部分，台東目前的急重症醫療只有2醫院，台東馬偕醫院的等級是中度，關山慈濟是輕度，因此2家醫院必須提升至重度和中度等級。

(中時)